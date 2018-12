L'Inter punisce Nainggolan: "Sospeso dall'attività per motivi disciplinari"

L'Inter ha momentaneamente sospeso Radja Nainggolan, arrivato in ritardo a un allenamento. Il belga salterà dunque la sfida contro il Napoli.

Non bastasse la grande delusione del pareggio rimediato dal Chievo e da Pellissier al primo minuto di recupero, l'Inter deve ora fronteggiare un'altra situazione delicata: quella relativa a Radja Nainggolan, che contro il Napoli, come comunicato dal club nerazzurro sul proprio sito ufficiale, non ci sarà.

"FC Internazionale Milano comunica che Radja Nainggolan è momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari".

Poche righe, senza dare ulteriori spiegazioni. Ma la motivazione ufficiale c'è: nell'ultima settimana Nainggolan è arrivato in ritardo a un allenamento, come aveva già fatto in precedenza altre tre volte, venendo quindi multato e sospeso dalla società. L'ex centrocampista della Roma si allenerà regolarmente in questi giorni, ma non sarà dunque a disposizione di Spalletti per la sfida contro il Napoli.

In un primo momento si pensava che la motivazione potesse essere riconducibile alla controversa vicenda venuta alla luce nei giorni scorsi: quella legata alla denuncia per gli assegni clonati e alla conseguente scoperta di puntate al casinò da parte di Nainggolan. La verità, come detto, è invece un'altra.

Spalletti dovrà dunque fare a meno del fido Nainggolan contro il Napoli, come del resto già accaduto in più di una partita stagionale. Non solo: da capire c'è anche la lunghezza dello stop forzato imposto dall'Inter al proprio giocatore, che potrebbe perfino tornare in campo solo nel 2019.

Questa volta, però, più della sua sostituzione in campo, a tenere banco è più che mai la questione comportamentale legata agli atteggiamenti di Nainggolan. Calciatore non nuovo alle polemiche: lo sapeva la Roma, lo sta imparando a proprie spese anche l'Inter.