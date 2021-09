L'Inter presenta la terza maglia: nera e con colori fluorescenti

L’Inter ha presentato il terzo kit per la stagione 2021/2022: ad ispirarlo sono stati i valori fondanti del club.

Le prime due maglie sono già state sfoggiate in campo in sfide ufficiali, ora per l’Inter è arrivato il momento di svelare anche quello che sarà il suo terzo kit per la stagione 2021/2022.

Anche in questo caso, il club meneghino e la Nike hanno pensato ad un qualcosa di completamente nuovo. La terza maglia che indosseranno nel corso dell’annata i giocatori agli ordini di Simone Inzaghi, sarà infatti nera con una parte centrale contraddistinta da colori fluorescenti a strisce diagonali.

Una scelta non casuale quella fatta, visto che ad ispirare il terzo kit dell’Inter sono stati i valori fondanti del club: l’inclusione e l’uguaglianza contro ogni forma di discriminazione.

Siamo spesso distanti, per cultura, per generazione o perché c'è un confine a dividerci. Ma non c'è distanza che noi nerazzurri non possiamo colmare, perché siamo fratelli e sorelle del mondo.



Orgogliosi di presentarvi il nostro #ThirdKit per la stagione 21/22. pic.twitter.com/Nsq910WYuj — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 14, 2021

Il contrasto cromatico è stato quindi progettato per mettere in evidenza una storia di colori che vanno ad unirsi andando ben oltre i concetti di nazionalità o genere.

L’interno dei kit, che è stato realizzato con almeno il 95% di bottiglie di plastica riciclate, è caratterizzato dalla comparsa di un dettaglio: la frase “Brothers and Sisters of the World”.