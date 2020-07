L'Inter pensa anche al calciomercato: Conte vorrebbe Fofana dell'Udinese

L'ivoriano classe '95 piace molto ad Antonio Conte che lo reputa il rinforzo ufficiale per il suo centrocampo. Più facile arrivare a lui che a Kessiè.

Le due vittorie raccolte contro e hanno restituito serenità all’ dopo le difficoltà palesate nei primi giorni del mese di luglio.

I nerazzurri, adesso secondi e a -6 dalla capolista, affronteranno le ultime cinque gare di campionato con l’obiettivo di difendere la piazza d’onore e magari, perché no, farsi trovare pronti – stavolta – ad approfittare di eventuali passi falsi della squadra di Sarri.

Dopo di che, la testa volerà all’ ma prima ci sarà da risolvere la vicenda Sanchez: allo stato attuale, il cileno disputerebbe in maglia nerazzurra soltanto l’ottavo di finale contro il , dopo di che tornerebbe al per fine prestito.

Il “Nino Maravilla”, sicuramente il giocatore più in forma in casa Inter, è un valore aggiunto e i nerazzurri proveranno a convincere i Red Devils a lasciarlo in prestito fino al termine della competizione. Lo United, ancora in gara nella stessa manifestazione, però, fa muro e si dice disponibile a farlo soltanto in caso di cessione a titolo definitivo. L’Inter ci pensa, l’affare potrebbe farsi, come vi raccontavamo un paio di settimane fa, per una cifra attorno ai 20 milioni di euro.

Intanto Antonio Conte, a dispetto dei rumors legati a un presunto divorzio al termine della stagione, ha già individuato alcuni dei rinforzi fondamentali per puntare al titolo. Già acquistato Hakimi, i nerazzurri continuano a seguire Marcos Alonso ed Emerson Palmieri per la corsia sinistra ma la priorità, in attesa di conoscere il futuro di Lautaro Martinez, resta il centrocampo.

Il tecnico salentino ha fatto due nomi: quello di Franck Kessié, centrocampista del che piace tantissimo all’allenatore nerazzurro, e quello di Seko Fofana, centrocampista ivoriano nato in , che sta vivendo un ottimo momento di forma con la maglia dell’.

Fofana, 25 anni compiuti a maggio, è alla sua quarta stagione a Udine e sembra pronto per il salto di qualità. Ideale per il 3-5-2 di Conte, stesso modulo utilizzato dai friulani, Fofana aggiungerebbe chili e muscoli al centrocampo dell’Inter, che quest'anno ha dimostrato di averne necessità.

L’Udinese valuta il suo centrocampista tra i 20 e i 25 milioni, ma è possibile che l’Inter – puntando anche sulla volontà del calciatore – riesca a strapparlo per una cifra inferiore ai 20 milioni, a meno che, cosa che la famiglia Pozzo si augura, non si scateni un’asta attorno al giocatore che piace, e non è un mistero, anche ad e .