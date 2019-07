L'Inter parte per l'Asia, Icardi posta le foto con la moto d'acqua

In attesa di capire come si evolverà la sua situazione, Icardi si divide tra lavoro e relax. Escluso dalla tournée in Asia, si consola al lago.

Quello che sta vivendo Mauro Icardi è certamente un periodo delicato. L’attaccante argentino infatti, è definitivamente uscito dai piani dell’ e nei giorni scorsi, in accordo con la società, ha deciso di lasciare il ritiro per allenarsi da solo ad Appiano Gentile con un preparatore ed un fisioterapista.

Come ampiamente annunciato, l’ex capitano nerazzurro non prenderà parte alla tournée che nei prossimi giorni vedrà l’Inter protagonista in Asia (a differenza di Nainggolan, altro uomo messo sul mercato) ed il suo nome non è stato nemmeno inserito nella lista dei convocati resa nota nella tarda mattinata di martedì da Antonio Conte.

Una notizia, quella dell’esclusione dalla International Champions Cup, che non ha ovviamente colto alla sprovvista Icardi. Il giocatore anzi, ha dimostrato di aver accettato di buon grado la cosa, o almeno questo è quello che si evince dal suo profilo Instagram.

Mentre i suoi compagni si stavano imbarcando per l’Asia, Icardi, che in mattinata si è regolarmente presso il centro sportivo nerazzurro, ha postato due foto che lo ritraggono in situazioni di assoluto relax.

Nella prima è stato immortalato sdraiato e al sole su una moto d’acqua, nella seconda è in sella allo stesso mezzo in compagnia di Valentino, il figlio maggiore di Wanda Nara.

In attesa di trovare una nuova squadra e la condizione migliore, Icardi non ha quindi perso la tranquillità, nonostante una situazione anche solo difficilmente immaginabile fino a pochi mesi fa.