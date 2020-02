L'Inter Miami punta anche Modric: offerto il doppio dell'ingaggio

Dopo l'interesse per Edinson Cavani, il club di David Beckham fa la corte anche a Luka Modric, il cui contratto con il Real scade tra un anno.

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato dell'interesse da parte dell'Inter Miami verso Edinson Cavani, con l'uruguaiano in scadenza contrattuale; ma il nuovo club di David Beckham non vuole fermarsi qui ed ha messo gli occhi anche su Luka Modric, come riportato da 'Marca'.

Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, la nuova franchigia della ha in mente di crare una squadra pronta a vincere il titolo fin da subito, dopo aver affidato la panchina a Diego Alonso.

A Luka Modrid sarebbe stato proposto un ingaggio raddoppiatto rispetto al suo attuale al , che dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro. Cifre da capogiro, quindi, considerato soprattutto che il centrocampista croato compierà 35 anni in questo 2020.

L'uncio grande problema di questa possibile trattativa, però, per Beckham e soci, è il fatto che la stagione di MLS comincia a marzo ma è impossibile che il giocatore si possa trasferire a metà stagione europea in America.

Se l'affondo dovesse comunque esserci, sarà fatto in estate. Modric intanto sarà libero di completare la sua stagione con la maglia del Real Madrid.