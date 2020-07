L'Inter deve ripartire, Marotta: "Conte è arrabbiato, Lautaro ritrovi la serenità"

Quello che sta vivendo l’ è probabilmente il momento più difficile della sua stagione. Tornata in campo dopo il lungo stop imposto dal Coronavirus con il chiaro intento di rilanciarsi in quella corsa che vale la conquista dello Scudetto, la compagine nerazzurra oggi si riscopre lontana undici lunghezze dalla capolista.

La sconfitta interna patita domenica contro il ha reso la strada che porta al titolo ormai compromessa ed anche Antonio Conte, dopo il triplice fischio finale della sfida di San Siro non ha fatto nulla per nascondere la sua delusione.

Beppe Marotta, all’indomani del ko contro i felsinei, parlando ai microfoni di Sky ha fatto il punto della situazione.

“C’è grande amarezza. La prestazione è stata ottima per una parte di gara, ma non abbiamo ottenuto i tre punti. E’ naturale che ci sia della delusione”.

Dopo la sconfitta c’è stato un confronto che ha avuto per protagonisti la dirigenza, Conte e la squadra.

“Abbiamo esaminato ciò che è successo e abbiamo espresso il nostro disappunto per non aver vinto una partita che era alla nostra portata. Conte è molto arrabbiato, ma la sua critica serve anche a far capire un uomo che vuole sempre di più da se stesso e dalla squadra. Adesso dobbiamo dimostrare di aver fatto tesoro di quanto accaduto”.