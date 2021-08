L'Inter ha scelto l'erede di Lukaku: accordo raggiunto con Dzeko

L'Inter si avvicina a Dzeko: intesa raggiunta per un contratto di durata biennale. La Roma alla ricerca del sostituto prima di dare il via libera.

Il matrimonio tra l'Inter e Edin Dzeko è sempre più una concreta possibilità. Come riportato da 'Sky Sport' le parti avrebbero raggiunto un'intesa di massima per un contratto di durata biennale. Il bosniaco sbarcherebbe in nerazzurro al posto del partente Lukaku, ormai destinato al Chelsea.

In attesa che la partenza del centravanti belga riceva i crismi dell'ufficialità, l'Inter è già al lavoro per individuarne il sostituto. Nel mirino degli uomini di mercato del club meneghino è finito l'attaccante della Roma Edin Dzeko già accostato in passato al club guidato da Simone Inzaghi.

La trattativa che potrebbe vestire di nerazzurro il centravanti bosniaco ha fatto registrare una forte accelerata nelle ultime ore con le parti in causa che avrebbero raggiunto un accordo di massima per legarsi fino all'estate del 2023.

In caso di fumata bianca, anche la Roma - che ha appena accolto Shomurodov dal Genoa - sarebbe costretta a tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante chiamato a sostituire l'ex Manchester City e Wolfsburg che proprio nel precampionato estivo con Josè Mourinho era tornato a vestire la fascia di capitano.