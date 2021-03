L'Inter ha alzato il muro in difesa: 1 goal incassato nelle ultime 7 giornate

Se l'attacco dell'Inter sta facendo registrare numeri da record, la difesa non è da meno: in sette giornate Conte ha subìto un solo goal.

Momento d'oro per l'Inter, che dopo un avvio altalenante di Serie A, a cavallo degli ultimi mesi ha messo le mani sul campionato, staccando il Milan di quattro punti e la Juventus di dieci (i bianconeri hanno però una partita in meno). La vittoria contro il Genoa non ha fatto altro che confermare il momentaneo strapotere dei nerazzurri.

17-1 - L’#Inter ha vinto sei delle ultime sette partite in #SerieA (1N), realizzando ben 17 gol e subendone solo uno nel parziale. Sprint.#InterGenoa pic.twitter.com/jiUGFXsHwp — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 28, 2021

A balzare all'occhio in prima battuta sono sicuramente i numeri offensivi della squadra di Conte: stiamo parlando del migliore attacco del campionato con 60 reti messe a segno dopo 24 giornate. Questi numeri, allo stesso punto della stagione, all'Inter non si verificavano da ben 70 anni. Soltanto due volte, infatti, nella storia nerazzurra era successo: nella stagione 1949/50 e nella successiva 1950/51.

Contro il Genoa l'Inter ha vinto la nona gara di fila interna in campionato, miglior serie dal maggio 2011. Allora la striscia positiva arrivò a 13, ma c'erano i tifosi

Ma se è vero che in Italia vince sempre la migliore difesa, l'Inter dopo un inizio balbettante di stagione, si è messa prepotentemente a lavoro per scalzare da questo ruolo la Juventus, che al momento è la migliore difesa della Serie A con 20 goal subiti.

I goal subiti dai nerazzurri sono 24, ma è un numero viziato dalle prime otto giornate di campionato, dove l'Inter sorprendentemente aveva incassato ben 16 goal, ovvero la media di due a partita.

La difesa di Conte era criticata, molti difensori causavano errori individuali. Dal mese di novembre in poi, però, la squadra ha svoltato da quel punto di vista. Nei 16 turni successivi, la media è scesa a 0,5.

Numeri impreziositi in particolar modo dalle ultime sette partite di Serie A, dove l'Inter ha incassato soltanto un goal. Per altro una rete del tutto fortuita, visto che si tratta della punizione di Milinkovic-Savic deviata da Escalante nella partita contro la Lazio.

L'Inter ha tenuto la porta inviolata in questo intervallo di partite contro squadre come Juventus e Milan. La difesa a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni, ormai non viene minimamente toccata da Antonio Conte, che può anche puntare sul fatto di non dover far riposare i giocatori, visto che ha soltanto il campionato a cui pensare.

Tanto per fornire qualche ulteriore statistiche che certifichi la prima posizione dell'Inter: i nerazzurri hanno vinto nove gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2011; hanno vinto sei delle ultime sette partite in Serie A, realizzando 17 goal e subendo appunto solo 1.

La speranza di Antonio Conte è ovviamente quella di far durare questo momento il più possibile, visto che sicuramente si tratta anche di un periodo dove la squadra è particolarmente performante dal punto di vista fisico. Intanto uno scatto importante verso il titolo è stato compiuto, grazie anche al muro alzato in difesa da Handanovic e compagni.