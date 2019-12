L'Inter accontenta Conte: nessun aggiornamento sul risultato del Borussia Dortmund

Conte aveva chiesto all'Inter di non aggiornare il tabellone col risultato di Borussia Dortmund-Slavia Praga durante la gara contro il Barcellona.

Antonio Conte chiede, l' esegue. Dopo la pubblica richiesta del tecnico di non aggiornare il tabellone di 'San Siro' martedì sera, infatti, la società ha deciso di accontentare il tecnico.

I giocatori in campo dunque non conosceranno il risultato di -Slavia Praga e potranno così restare concentrati solo sulla gara contro il . Conte d'altronde in conferenza era stato chiaro.

"Chiederò espressamente che non sia riportato sul tabellone il risultato di -Slavia Praga. Dobbiamo pensare solo alla nostra partita”.

Una vittoria del Borussia Dortmund infatti obbligherebbe l'Inter a vincere contro i blaugrana per accedere agli ottavi di come seconda del girone.

Sembra però difficile immaginare che i settantamila di 'San Siro' seguano l'invito di Conte e non cerchino aggiornamenti sulla gara di Dortmund con conseguenti boati. Testa al Barcellona, certo, ma con un orecchio teso a quanto succede in .