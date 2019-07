L'insegnante d'inglese degli italiani in Premier: "Ancelotti portava i salami a lezione"

Sono tanti gli allenatori italiani che hanno tentato la fortuna nel campionato inglese: alcuni con grandi risultati, altri con qualche difficoltà. La maestra d'inglese che ha insegnato a tecnici e giocatori ha fornito un giudizio su ognuno di loro, svelando curiosi retroscena.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Intervistata ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Simonetta Italiano ha subito parlato di Fabio Capello:

Poi è toccato all'allenatore del Carlo Ancelotti, che in Premier League ha guidato il :

Tanti elogi per mister Sarri, che al suo primo anno in ha conquistato il terzo posto e l' :

Infine Walter Mazzarri, spesso criticato sui social per il suo inglese ma difeso dall'insegnante:

"Non è vero che in inglese era limitato come scrivevano giornali e siti. Lo presero di mira sin dall’inizio e per lui si creò un blocco mentale nell’esprimersi in inglese in pubblico, ma a lezione riusciva a reggere le conversazioni. Il primo impatto con una lingua è fondamentale: se si creano difficoltà, è complicato superarle".