L'Inghilterra piange Gordon Banks: è morto a 81 anni il portiere del Mondiale 1966

Tutta l'Inghilterra del calcio, ma anche tutti gli appassionati più 'anziani' di questo sport', piangono oggi la morte di Gordon Banks. Si è spento nella notte, a 81 anni, il portiere campione del mondo con l'Inghilterra.

From the family of Gordon Banks



It is with great sadness that we announce that Gordon passed away peacefully overnight.



We are devastated to lose him but we have so many happy memories and could not have been more proud of him. pic.twitter.com/mg5GIgSoBb