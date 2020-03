Lingard vittima di pesanti insulti: il Manchester United indaga

Il giocatore del Manchester United, Jesse Lingard, è stato pesantemente insultato dopo la sfida col Derby. I Red Devils pronti ad aprire un’indagine.

Vincere 3-0 in trasferta ed essere comunque pesantemente contestato. E’ questo quanto accaduto giovedì sera a Jesse Lingard.

Il giocatore inglese è stato tra i protagonisti del successo ottenuto dal sul campo del (del grande ex Wayne Rooney) che è valso l’approdo ai quarti di finale di , ma al termine della sfida è stato oggetto di insulti che stanno facendo molto discutere in e che hanno fatto insorgere il web.

Il tutto è accaduto all’uscita del Pride Park quando all’indirizzo di Lingard, che si stava dirigendo con il resto dei compagni verso il bus dello United, sono piovute frasi di ogni tipo come “Zero goal e zero assist, sei morto!” unite ad una lunga serie di parolacce. La cosa ha fatto scalpore, perché in molti, nell’osservare i video che sono stati postati in rete, sono convinti di aver udito anche insulti di stampo razzista, anche se la cosa al momento non è stata ancora confermata.

Man Utd fans abused Jesse Lingard after yesterday’s match.



This is quite awful to watch. pic.twitter.com/tfz9rXg4gv — Man Utd Channel (@ManUtdChannel) March 6, 2020

Lingard è da tempo al centro di aspre critiche rivoltegli dai suoi tifosi, perché in questa stagione non è ancora riuscito a lasciare il segno in campionato. In 20 partite disputate non è riuscito a trovare la via della rete, cosa che invece è riuscito a fare in e FA Cup, il tutto per un bottino complessivo di 2 goal e 2 assist in 35 presenze.

Per il Manchester United la vicenda non è chiusa, tanto che il club sta attentamente esaminando le immagini pubblicate in rete per provare a risalire all’identità dei responsabili.

Come confermato da una dichiarazione ufficiale, anche le forze dell’ordine del Derbyshire stanno indagando sull’accaduto.