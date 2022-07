Lingard rimane in Premier League: ufficiale, va al Nottingham Forest

Il Nottingham Forest ha superato la concorrenza del West Ham e ha ingaggiato lo svincolato Jesse Lingard: colpo a zero per la neopromossa.

Jesse Lingard, dopo diverse settimane senza squadra dopo aver lasciato il Manchester United per fine contratto, ha finalmente a trovato squadra: l'attaccante inglese è diventato un nuovo giocatore del Nottingham Forest.

Una parte delle visite mediche di Lingard con il Forest è stata già svolta nella serata di ieri, mercoledì 20 luglio, con esito positivo. Club e giocatore hanno poi trovato un accordo sullo stipendio: il ventinovenne attaccante inglese guadagnerà 200mila sterline a settimana nel suo nuovo club.

L'articolo prosegue qui sotto

A Lingard era fortemente interessato anche il West Ham, ovvero la squadra in cui l'ex United, ha militato nella seconda parte della stagione 2020/21, in prestito proprio dai Red Devils: 9 le reti realizzate in 16 presenze in Premier League. Il manager David Moyes, alla ricerca di un attaccante, avrebbe voluto contare nuovamente su di lui, ma il Forest è a un passo dall'aggiudicarsi il duello di mercato.

Il glorioso club di cui fu leggenda Brian Clough, e che a cavallo tra gli anni settanta e ottanta conquistò il campionato e due Coppe dei Campioni è appena tornato in Premier League dopo 23 anni dall'ultima presenza. E, per non diventare un club yo-yo, sta conducendo un mercato in entrata piuttosto aggressivo: tra gli acquisti figurano Neco Williams (Liverpool), Taiwo Awoniyi (Union Berlino) e Omar Richards (Bayern).

Tra tutti, il profilo di Lingard è quello dal curriculum più brillante. Anche se l'attaccante ha perso progressivamente spazio sia nella rosa del Manchester United che in quella della Nazionale inglese: l'ultima chiamata del ct Southgate, che già lo aveva escluso dagli Europei, è datata ottobre 2021.

Il Nottingham Forest, in sostanza, rappresenterà un'occasione per Lingard per dimostrare di non aver già intrapreso la fase calante della carriera a nemmeno 30 anni. Con buona pace del West Ham, che dopo il clamoroso rifiuto di Danjuma (Villarreal) ha messo nel mirino anche Gianluca Scamacca.