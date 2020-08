Il gesto eroico di Lindelof: sventa una rapina e fa arrestare il ladro

Il difensore del Manchester United, Victor Lindelof, ha sventato una rapina in Svezia. Ha inseguito il ladro e lo ha fatto arrestare.

Di solito i complimenti se li guadagna per quello che fa in campo, questa volta Victor Lindelof è stato invece pubblicamente elogiato per un qualcosa che con il calcio ha poco a che fare.

Come riportato da 'Aftonbladet', il difensore del nella giornata di lunedì ha catturato un ladro che aveva rapinato una donna anziana. La cosa è accaduta a Vasteras, ovvero nella sua città natale ad ovest di Stoccolma.

Le forze dell’ordine, pur non nominando Lindelof, hanno spiegato la dinamica della dell’episodio ed hanno ringraziato l’uomo che ha deciso di intervenire in maniera così coraggiosa.

“Si dice che un uomo che si trovava nelle vicinanze abbia inseguito il sospetto colpevole, lo abbia raggiunto e lo abbia trattenuto finché la polizia non è arrivata sul posto. La polizia vuole cogliere l’occasione per ringraziare il testimone per il suo intervento così rapido e giudizioso”.

Una fonte interna del Manchester United, parlando a Goal, ha confermato l’accaduto.

“Siamo orgogliosi delle sue azioni, ma Victor ritiene di aver fatto ciò che chiunque avrebbe fatto nella stessa situazione”.

Intanto, come riportato da 'Aftonbladet', la signora novantenne vittima della rapina vorrebbe ringraziare Lindelof offrendogli il pranzo. L’uomo arrestato è invece accusato di furto aggravato e reati minori per droga.