Lindegaard ricorda Moyes allo United: "Come caricare un iPhone con un caricatore Nokia"

Ricordate l'esperienza di David Moyes sulla panchina del ? Lo scozzese e l'ambiente dei Red Devils, ahiloro, se la ricordano bene: un'avventura breve, insignificante, giunta al termine dell'era Ferguson e conclusa con un esonero dopo nemmeno una stagione.

Anders Lindegaard, ai tempi (2013/14), era il secondo portiere dello United davanti a David de Gea, del quale nella stagione precedente spesso e volentieri aveva preso il posto tra i pali. Nell'anno di Moyes, invece, appena una presenza in tutto il campionato. E oggi il danese, che veste la maglia del , ricorda con amarezza quella strana annata all'Evening Standard.

"Non siamo riusciti ad adattarci a un nuovo stile di vita. Moyes allo United era come caricare un iPhone con un caricatore Nokia: va tutto lentamente... ".

Certo, non era tutta colpa di Moyes. E Lindegaard lo sa bene: difficile, difficilissimo, raccogliere l'eredità di una leggenda vivente come Sir Alex Ferguson, campione di tutto nella sua infinita carriera al Manchester United.

"Chi sarebbe mai riuscito a mantenere i livelli di Sir Alex? Moyes e tutti coloro che avevano influenza sullo United sono stati facili bersagli, ma io mi rifiuto di puntare il dito contro qualcuno in particolare. Ogni volta che arrivava un brutto risultato si parlava di un nuovo allenatore o di comprare nuovi giocatori. Non è semplice lavorare in situazioni del genere".