L'incredibile tonfo del Marsiglia: eliminato in Coppa da un venditore di piscine!

I dilettanti del Canet Roussilon hanno eliminato clamorosamente il Marsiglia dalla Coupe de France. L'eroe è Posteraro, che nella vita vende piscine.

Tre categorie di differenze, una rosa dal valore di 850 mila euro contro una da quasi 227 milioni. Eppure in campo questo incredibile divario si è annulato e il Canet Roussilon, squadra di quarta serie francese, è riuscita ad eliminare il Marsiglia dalla Coupe de France.

In attesa della prima in panchina di Jorge Sampaoli, l'OM si è presentato in campo guidato dal tecnico ad interim Larguet che ha schierato per gran parte la formazione titolare con Payet alle spalle del tandem offensivo composto da Milik e Germain.

Ma dopo 21 minuti è successo l'incredibile: Jeremy Posteraro, 30enne centrocampista del Canet che in carriera ha giocato al massimo 5 partite in Ligue 2, si è inventato la punizione della vita, trovando una traiettoria impossibile che si è spenta sotto l'incrocio.

Un goal assurdo, semplicemente assurdo, che farà il giro del mondo nelle ore succesive alla partita. Una partita che si concluderà clamorosamente 2-1 per il Canet, con il goal decisivo segnato da Bai al 71' su assist dell'eroe di giornata Posteraro, dopo che Milik aveva trovato la rete del momentaneo pareggio nel primo tempo.

Per una notte i franco-catalani del Canet, che hanno il logo simile a quello del Barcellona, si sono sentiti davvero più vicini ai cugini blaugrana. E Posteraro è stato un po' il Messi di una squadra di dilettanti che si è presa il lusso di eliminare una delle squadre più importanti di Francia e d'Europa.

Tra l'altro Posteraro è pure tifoso del Marsiglia e nella vita di tutti i giorni non fa solo il calciatore e per mantenersi fa un altro lavoro, il rappresentante di vendita nel settore delle piscine.

"Da dove è uscita quella punizione? Di tanto in tanto ci provo in allenamento - ha raccontato a 'Sofoot' - ma finisce tra le nuvole. Sono un tifoso del Marsiglia e da un lato mi dispiace per questa eliminazione, ma d'altra parte c'è grande orgoglio per quanto fatto dal mio club. Dopo la partita ci siamo detti: 'Cavolo, era l'OM!', ma noi sapevamo di avere la nostra possibilità, perché in una partita tutto è possibile.Oltre al calcio io ho una altro lavoro, faccio il rappresentante di vendita di piscine nell'azienda del presidente del club".

Una bellissima storia di calcio che si è rivelata invece amarissima per un noto influencer dell'OM, che prima della partita aveva fatto una promessa: "Se perdiamo vado in giro per Canet nudo". Adesso dovrà farlo...