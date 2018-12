L'incredibile rigore di Aduriz: a segno senza la minima rincorsa

L’attaccante dell’Athletic Bilbao, Aduriz, ha segnato contro il Valladolid un rigore nel più insolito dei modi: per lui nemmeno un passo di rincorsa.

Nel corso della storia del calcio, sono stati tanti i giocatori che hanno inventato modi insoliti per calciare un rigore e, nella lista di coloro che hanno realizzato un goal dal dischetto in maniera del tutto insolita, adesso va inserito anche Aritz Aduriz.

L’esperto attaccante dell’Athletic Bilbao, nel corso della sfida valida della diciassettesima giornata della Liga giocata contro il Valladolid (poi finita 1-1), ha sorpreso tutti quando, a pochi secondi dalla fine del primo tempo, ha battuto un calcio di rigore totalmente senza rincorsa.

Un esecuzione la sua, che ricorda in qualche modo quelle alle quali ha abituato Beppe Signori nel corso della sua carriera, a differenza dell’ex bomber di Foggia, Lazio e Bologna, lo spagnolo non ha compiuto nemmeno il minimo passo prima di impattare con il pallone.

Aduriz, ha piantato il piede sinistro al lato della sfera, ha allungato la gamba destra all’indietro e all’improvviso a calciato alla sinistra di Masip che, pur intuendo la traiettoria del pallone, non è riuscito nemmeno a sfiorarlo.

Un’esecuzione tanto incredibile e spettacolare quanto rischiosa, visto che l’Athletic, incappato in una prima parte di stagione estremamente deludente, è attualmente impelagato nella lotta per non retrocedere.