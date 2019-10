Incredibile recupero difensivo dell'Atletico Madrid: la corsa diventa virale

Un blocco unico di 6 uomini insegue i contropiedisti della Lokomotiv: il video del recupero difensivo dell'Atlético è diventato subito virale.

Identificazione totale. Così si può descrivere il rapporto tra l’Atlético Madrid e Diego Simeone. Qualcosa che è andato sotto il nome di ‘Cholismo’, un vero e proprio stato mentale più che un’idea di gioco.

Un’ulteriore prova si è avuta martedì sera, nella partita contro la Mosca. Nel recupero del primo tempo i ‘Colchoneros’ si sono resi protagonisti di un recupero difensivo ai limiti dell’incredibile.

Non appena i russi hanno trovato spazio per ripartire, con l’Atlético molto sbilanciato, 6 dei giocatori di Simeone (due terzini e i quattro di centrocampo) hanno iniziato a correre all’indietro come dei forsennati per rimettersi in posizione e bloccare l'azione. Un vero e proprio blocco di uomini in missione per evitare di subire la rete.

Non solo: una volta fermato il contropiede, le due linee da 4 di difesa e centrocampo si sono ricomposte in un attimo. E hanno reso vano il tentativo di attacco della Lokomotiv.

El repliegue defensivo del Atlético de Madrid en la última jugada del primer tiempo es brutal. Compañerismo puro. Y algo más: presten atención cómo quedan formadas las dos líneas de 4 de manera perfecta, sobre el borde del área, en el final.

Made in Cholo Simeone. pic.twitter.com/OkXr5PY9lo — Germán Fleitas (@GerFleitas_) October 2, 2019

Grazie a questo recupero l’Atleti ha concluso il primo tempo sullo 0-0, per poi vincere la partita 0-2 grazie al talento e alla tecnica. Armi, insieme alla grinta e all’energia, che fanno della squadra di Simeone anche quest’anno una delle pretendenti alla vittoria. E se l’abnegazione è questa, niente è impossibile per gli uomini del Cholo.