L'incredibile racconto di Cannavaro: "Arrivati in Italia la Coppa del Mondo si ruppe"

Capitano della Nazionale Campione del Mondo nel 2006, Cannavaro ha raccontato i retroscena attorno al trofeo più importante del calcio.

La coppa più importante dello sport. Il premio che ogni calciatore professionista sogna di sollevare al cielo, diventando leggenda. Per sempre. Certo, può anche capitare che dopo averla vita, e prima di presentarla al tuo pubblico, questa si rompa. Chiedere a Fabio Cannavaro.

Nell'ultima delle tante dirette Instagram di queste dure settimane, Cannavaro, capitano dell' vittoriosa al Mondiale 2006 e allenatore del Guangzhoue Evergrande, ha svelato come la Coppa del Mondo vinta a Berlino si ruppe non appena la Nazionale fece il suo trionfale ritorno in Italia.

Tra lo stupore di Pio e Amedeo, con cui ha condiviso la diretta, nonchè degli spettatori, Cannavaro ha raccontato l'estate del 2006:

Altre squadre

"La Coppa del Mondo è tutta d’oro.Quella che si vede in , in campo e nei festeggiamenti, è reale. Una volta che i calciatori entrano negli spogliatoi, però, arrivano i ragazzi della Fifa con la valigetta, se la prendono e ne consegnano un’altra. Quella che abbiamo portato a era una copia, e si ruppe pure appena arrivati in Italia".

La Coppa è talmente sacra che come ha ricordato Cannavaro può essere sollevata solo con i guanti bianchi. Ma se sei un Campione del mondo allora cambia tutto:

"Quando andai in , andai a consegnarla alle due finaliste. Quando arrivò la presi in mano e uno della Fifa mi disse di mettere i guanti. Poi un altro gli riferì: ‘No, lui è l’unico che la può toccare con le mani'".

Come Cannavaro, solamente le altre leggende immortali: da Casillas a Lahm, da Cafu a Maradona. Per loro la regola dei guanti bianchi non esiste.