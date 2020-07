L'incredibile carambola di Ramirez: Lecce-Sampdoria sbloccata da un rigore mai visto prima

La gara tra Lecce e Sampdoria è stata sbloccata da un rigore mai visto prima: il tiro di Ramirez è entrato dopo una carambola.

Alla fine quello che conta è che la palla abbia varcato la linea di porta, ma quello trasformato da Gaston Ramirez contro il verrà probabilmente ricordato dagli appassionati come uno dei rigori più strani degli ultimi anni.

Il tutto è avvenuto al 38’ della sfida che ha visto la impegnata al Via del Mare, quando il centrocampista uruguaiano si è presentato sul dischetto per calciare un penalty assegnato per un fallo in area di Tachtsidis ai danni di Jankto.

Il numero 11 blucerchiato ha calciato di sinistro alla destra di Gabriel che, intuita la traiettoria della sfera, si è tuffato dal lato giusto ed ha respinto in maniera prodigiosa con la mano di richiamo spedendolo contro la traversa.

Per sfortuna del portiere del Lecce, la sfera nel rimbalzare a terra ha assunto un effetto stranissimo ed ha lentamente superato la linea andando ad adagiarsi in rete.

Le immagini del rigore calciato da Ramirez (che poi al 74' ne ha trasformato un altro, dopo quello realizzato da Mancosu al 50'), che è valso il momentaneo 0-1, hanno fatto rapidamente il giro del web, scatenando la reazione divertita di molti.