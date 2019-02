L'inconveniente di Brazao: va a stampare i documenti al centro commerciale

Brazao, nuovo portiere del Parma preso in sinergia con l'Inter, è dovuto andare in un centro commerciale per stampare i documenti del trasferimento.

Le frenetiche ultime ore di mercato lasciano spesso sorprese, dolci o amare che siano. Poteva essere amara quella di Brazao, portiere del Brasile under20 acquistato dal Parma, il quale è dovuto ricorrere a una situazione d'emergenza per evitare la beffa.

Il numero 1 della Seleçao under20, con la quale è in ritiro in Cile per giocare il sub-20 sudamericano, avrebbe dovuto stampare i propri documenti, necessari per chiudere il trasferimento.

La stampante dell'hotel in cui alloggia il Brasile ha però smesso di funzionare, rischiando di far saltare l'operazione. Così Brazao, accompagnato da alcuni responsabili della sicurezza della nazionale, si è dovuto recare in un centro commerciale vicino per riuscire a stampare i file.

L'operazione è perfettamente riuscita e il brasiliano è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Parma, che ha chiuso l'operazione in sinergia con l'Inter. Arriverà in Italia al termine del sub20.