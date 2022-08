Lille-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il PSG nella terza gara stagionale sfida il Lille: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

LILLE-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lille-PSG

Lille-PSG Data: 21 agosto 2022

21 agosto 2022 Orario: 20.45

Canale tv: Sky Sport Football (203 del satellite)

Streaming: Sky Go, NOW

Non si può ancora parlare di 'Classico di Francia', ma la sfida tra Lille e PSG sta diventando sempre più uno scontro al vertice della Ligue 1: dopo il titolo vinto da Les Dogues nel 2021 e la risposta dei parigini lo scorso anno, le due squadre si trovano nuovamente a confronto.

Sarà una sfida tra grandi ex, visto che in estate a Parigi sono arrivati Nuno Campos e Christophe Galtier, ovvero l'ex direttore sportivo e l'ex allenatore del Lille, protagonisti del campionato vinto di cui sopra.

Anche a Lille è partito un nuovo ciclo in estate con l'arrivo di Paulo Fonseca, l'ex tecnico della Roma che ha deciso di rimettersi in gioco in Francia: ha iniziato con 4 punti in 2 gare, mentre il PSG è già a punteggio pieno.

Qui tutte le informazionin su Lille-PSG: le ultime sulle formazioni e le indicazioni su dove vederla tv e streaming.

La sfida tra Lille e PSG si giocherà allo Stadio Pierre Mauroy di Lille domenica 21 agosto con calcio d'inizio fissato per le 20:45. Il match vale per la 3ª giornata di Ligue 1.

Come tutte le migliori partite della Ligue 1, anche Lille-PSG sarà disponibile in diretta tv esclusiva su Sky. Il canale di riferimento in questo caso è Sky Sport Football (203).

Gli abbonati Sky potranno godersi la sfida tra Lille e PSG anche attraverso l'app Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili nei vari store, ma anche scaricabile da pc.

Un'altra via è quella di NOW, servizio streaming on demand di Sky, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti che includa il meglio del calcio.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE-PSG

LILLE (4-2-3-1): Jardim; Zedadka, Fonte, Ribeiro, Ismaily; André, Angel Gomes; David, Cabella, Bamba; Bayo.

PSG (3-4-3): G. Donnarumma; Sergio Ramos, Kimpembe, Marquinhos; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Mbappé, Messi, Neymar.