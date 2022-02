Lille-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LILLE-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lille-PSG

Lille-PSG Data: 6 febbraio 2022

6 febbraio 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Football (numero 203 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

Ligue 1 completamente a senso unico per quanto riguarda la testa della classifica: sono ben 11 i punti di vantaggio del PSG sul Nizza secondo, bottino più che considerevole dopo le prime 22 giornate.

Le speranze nizzarde di accorciare il vantaggio sono riposte nel Lille campione in carica, lontanissimo però dagli uomini di Pochettino: sono addirittura 21 i punti di differenza tra le due squadre, ruolino che fa da contraltare con l'ottima figura fatta in Champions League dove è arrivata la qualificazione agli ottavi contro il Chelsea.

Questo sarà il terzo confronto stagionale tra Lille e PSG, con bilancio finora in perfetto equilibrio: il primo è valso ai ragazzi di Gourvennec il trionfo in Supercoppa ad agosto, il secondo ha visto vincere i parigini col risultato di 2-1 all'andata.

Questo articolo vi aiuterà a rimanere sempre informati su Lille-PSG: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO LILLE-PSG

Lille-PSG è in programma per domenica 6 febbraio 2022 allo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve-d'Ascq. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

DOVE VEDERE LILLE-PSG IN TV

Sarà Sky a trasmettere Lille-PSG in tv: appuntamento sul canale Sky Football (numero 203 del satellite).

LILLE-PSG IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire Lille-PSG anche in streaming grazie al servizio Sky Go, la cui app è disponibile per pc, smartphone e tablet. L'alternativa è NOW, piattaforma che tramite la sottoscrizione di un abbonamento permette di assistere alla programmazione Sky.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE-PSG

LILLE (4-4-2): Grbic; Djaló, Fonte, Botman, Mandava; Weah, André, Renato Sanches, Bamba; David, Yilmaz. All. Gourvennec

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Marquinhos, Ramos, Mendes; Danilo, Paredes, Verratti; Messi, Icardi, Mbappé. All. Pochettino