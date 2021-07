Lille-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lille sfida il PSG nella Supercoppa di Francia: tutto sulla gara che apre la stagione francese, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

20.00 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite)

Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Il Lille di Jocelyn Gourvennec, vincitore dell'ultima Ligue 1, sfida nella Supercoppa di Francia, il Trophée des Champions, il PSG di Mauricio Pochettino, che ha conquistato l'ultima Coppa di Francia. Il confronto, che assegnerà il primo trofeo stagionale del calcio francese, si giocherà in campo neutro in Israele.

I mastini non hanno mai vinto la Supercoppa di Francia nella loro storia, mentre i parigini l'hanno già conquistata 10 volte. Nelle 4 amichevoli estive disputate, il Lille ha collezionato una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte, mentre il PSG ha chiuso il precampionato imbattuto con 3 vittorie e 2 pareggi.

In questa pagina tutte le informazioni su Lille-PSG: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Lille-PSG si giocherà la sera di domenica 1 agosto 2021, alle ore 20.00, nel palcoscenico del Bloomfield Stadium di Tel Aviv, in Israele.

La sfida della Supercoppa di Francia, Lille-PSG, sarà trasmessa in tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca del match sarà curata da Massimo Marianella.

Gli abbonati Sky potranno seguire Lille-PSG anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire anche la Supercoppa di Francia a chi acquista il Pass sport.

Grazie apotrete seguire la Supercoppa di Francia,anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Gourvennec dovrebbe affidarsi al 4-4-2. Davanti di punta agiranno Yusuf Yazici e David. In mediana Renato Sanches e Bamba saranno gli interni di centrocampo, mentre André giocherà a destra e Ikoné sinistra.In mezzo Renato Sánches e Bamba dovrebbero agire da interni. Fra i pali ci sarà Jardim, davanti a lui Celik e Bradaric potrebbero essere i due terzini, con Fonte e Botman a comporre la coppia centrale.

Nel PSG potrebbero vedersi nuovamente in campo i big, rientrati dalle vacanze dopo gli impegni con gli Europei o la Copa America. Così il tridente offensivo di Pochettino, con ogni probabilità sarà composto da Di Maria, Mbappé e Neymar. A centrocampo Herrera e Paredes si contendono il posto fra i titolari come playmaker, con Verratti e Wijnaldum ai loro lati ad agire da mezzali. In difesa, la coppia centrale potrebbe vedere il debutto ufficiale di Sergio Ramos accanto a Marquinhos, mentre i terzini saranno l'ex Inter Hakimi a destra e Kurzawa sulla corsia mancina. Ballottaggio infine fra i pali fra Keylor Navas, già in buona condizione, e il miglior portiere di Euro 2020, Gianluigi Donnarumma.

LILLE (4-4-2): Jardim; Celik, José Fonte, Botman, Bradaric; André, Renato Sanches, Bamba, Ikoné; Yazici, David.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Kurzawa; Verratti, Ander Herrera, Wijnaldum; Di Maria, Mbappé, Neymar.