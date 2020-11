Lille-Milan dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo la sconfitta dell'andata, il Milan affronta il Lille in Francia: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LILLE-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 26 novembre 2020

26 novembre 2020 Orario: 18:55

18:55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Nella gara d'andata contro il Lille il Milan ha subito la prima sconfitta stagionale, dopo una serie incredibile di risultati positivi: rossoneri nuovamente sulla terra, ma ora decisi a vendicarsi del k.o rimediato a San Siro, frutto di una devastante tripletta di Yazici.

In il Lille sta dando battaglia al per il titolo, segno di come la vittoria di Milan non sia stato un caso: ora la formazione allenata da Galtier è prima nel proprio girone di , l'H, con sette punti conquistati, uno in più dei rossoneri di Pioli.

Visto l'incontro tra Sparta Praga, a tre punti, e , a uno, il match tra Lille e Milan sarà fondamentale, e probabilmente decisivo: il Lille potrebbe già qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta a seconda del risultato nell'altro incontro del gruppo H.

I rossoneri arrivano a questa sfida dopo la convincente e importante vittoria contro il Napoli in Serie A, che ha consolidato la sua leadership nel campionato.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Lille-Milan: dalle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO LILLE-MILAN

Lille-Milan verrà disputata giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18:55: appuntamento allo Stade Pierre Mauroy di Lille.

Il match tra Lille e Milan sarà visibile su Sky, dove si può seguire tutta l'Europa League. Il match del quarto turno sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

Per gli abbonati Sky è disponibile la diretta di Lille-Milan su Sky Go: basterà scaricare l'app dedicata su pc e notebook o su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

In alternativa c'è anche Now Tv, servizio live e on demand di Sky: acquistando uno dei pacchetti proposti si potrà seguire anche il meglio del calcio di Sky.

Potrete seguire Lille-Milan anche sugrazie alla nostraSul nostro sito troverete tutte le informazioni sulla partita, dalle notizie sulle formazioni alla cronaca minuto per minuto del match fino al fischio finale.

Stefano Pioli, alle prese ancora con il Covid-19 e probabilmente sostituito ancora da Bonera, dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, uscito anzitempo per un problema alla coscia nella sfida contro il . Ci sarà allora Rebic da prima punta, visto che lo stop di Leao. Dietro il croato: Castillejo, Calhanoglu e Diaz. Tonali rispolverato a centrocampo, con Dalot che in difesa si prende il posto di Calabria.

LILLE (4-4-1-1): Maignan; Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikoné, Renato Sanches, Xeka, Bamba; Yazici; David.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic.