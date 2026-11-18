Come vedere Lille-Lione con una VPN

Vuoi accedere al tuo consueto servizio di streaming con maggiore sicurezza, oppure da un’altra parte del mondo dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può tornare utile una rete privata virtuale (VPN).

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 11 21 nov 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Il Lille ospita il Lione alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq per una sfida di Ligue 1 che pesa molto sulla classifica di entrambe le squadre.

Il Lille è secondo in Ligue 1 e arriva alla partita dopo la vittoria per 2-1 contro il Rennes, risultato che ha allungato a tre gare la sua serie di imbattibilità in campionato. La squadra di Davide Ancelotti sta conquistando risultati grazie anche a una certa solidità difensiva, nonostante il rendimento altalenante in Champions League.

Il Lione, quinto in classifica, si presenta invece in una forma meno convincente. La squadra di Carlos Vicens ha perso 2-0 contro il Brest nell’ultima gara di Ligue 1 e viene da due sconfitte consecutive in tutte le competizioni, tra cui il recente 3-0 subito contro l’Hoffenheim in Europa League.

Le assenze in entrambe le rose complicano ulteriormente il quadro. Il Lille dovrà fare a meno di Ayase Ueda e Hamza Igamane, mentre al Lione mancheranno Steeve Kango, Tyler Morton e Pavel Sulc.

Il Lione ha vinto tre degli ultimi cinque scontri diretti tra le due squadre, compreso l’1-0 ottenuto su questo campo nel febbraio 2026. Il Lille cercherà di invertire questa tendenza davanti al proprio pubblico.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come vedere Lille-Lione in diretta, compresi l’orario d’inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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