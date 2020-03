Lille-Lione dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Lille sfida il Lione nella 28ª giornata di Ligue 1: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Christophe Galtier ospita l'Olympique di Rudi Garcia, avversario della la prossima settimana nel match di ritorno degli ottavi di finale di , nel posticipo domenicale serale della 28ª giornata di .

I mastini sono quarti in classifica con 46 punti, frutto di 14 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, il Lione si trova in 7ª posizione assieme a e con un cammino di 11 successi, 7 pareggi e 9 sconfitte.

Tre vittorie e una sola sconfitta contro il per il Lille nelle ultime 4 giornate, mentre il Lione ha riportato una sconfitta, un pareggio e 2 vittorie di fila nelle ultime 4 gare giocate nel massimo campionato francese.

Il nigeriano Victor Osimhen è il bomber del Lille con 13 reti realizzate, Moussa Dembelé è invece il miglior marcatore del Lione a quota 16 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Lille-Lione: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LILLE-LIONE

Lille-Lione si disputerà la sera di domenica 8 marzo 2020 nel palcoscenico dello Stadio Pierre Mauroy di Lille. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Benoît Bastien, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 62° confronto in Ligue 1 fra le due formazioni.

La sfida Lille-Lione sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN , che detiene i diritti della Ligue 1, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Alberto Santi.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Lille-Lione in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Classico 4-4-2 per Galtier, che dovrà rinunciare unicamente agli infortunati Weah Jr. e Yazici. In attacco agirà il tandem composto dal bomber Osimhen e da Remy. A centrocampo verrà probabilmente riproposta la coppia di interni André-Renato Sanches. Se così fosse partirebbe nuovamente dalla panchina Soumaré. Ikoné e Bamba saranno invece le due ali. Fra i pali ci sarà Maignan, mentre Fonte e Gabriel Maghalães saranno i due centrali difensivi, con Çelik e Bradaric terzini.

Rudi Garcia in vista della sfida decisiva con la Juventus potrebbe far riposare in attacco Toko Ekambi: al suo posto spazio a Terrier nel tridente d'attacco con Bertrand Traoré e Moussa Dembélé. In mediana Guimarães agirà ancora una volta da playmaker, ai suoi lati Tousart e Aouar ad agire da mezzali. In difesa non ci sarà lo squalificato Marçal, che potrebbe essere rimpiazzato sulla corsia mancina dall'ex di turno Youssouf Koné. Per il resto, davanti al portiere Lopes, Dubois sarà il terzino destro, con Marcelo e Denayer a comporre la coppia centrale.

LILLE (4-4-2): Maignan; Çelik, Fonte, Gabriel, Bradaric; Ikoné, André, Renato Sanches, Bamba; Osimhen, Rémy.

LIONE (4-3-3): Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Y. Koné; Tousart, Guimarães, Aouar; B. Traoré, M. Dembélé, Terrier.