Lille, Joao Sacramento e Nuno Santos salutano per seguire Mourinho

Joao Sacramento e Nuno Santos lasciano lo staff tecnico del Lille: ripartiranno dal Tottenham e da José Mourinho.

L’approdo di José Mourinho sulla panchina del , rappresenta certamente una delle notizie più clamorose degli ultimi giorni. Lo Special One, ad un anno dal suo divorzio con il , torna in pista e lo fa ripartendo dalla Premier League.

Il calcio inglese e più in generale quello mondiale, ritrovano uno dei più grandi personaggi in assoluto e per chi già esulta per il suo ritorno ad alti livelli, c’è chi invece ne paga in quale modo le conseguenze.

Chiedere per conferma al che, nelle scorse ore, ha perso due membri dello staff tecnico di Christophe Galtier. I due, l’assistente Joao Sacramento e l’allenatore dei portieri Nuno Santos, hanno già lasciato il club transalpino per raggiungere Mourinho e condividere con lui l’avventura al Tottenham.

A confermarlo è stato il Lille attraverso il suo sito ufficiale.

Communiqué : départ de Joao Sacramento et Nuno Santos https://t.co/0XSMgZQjwc pic.twitter.com/oLPAlVvNAb — LOSC (@losclive) November 20, 2019