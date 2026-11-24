Lille-Bayern Monaco: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Il Lille ospita il Bayern Monaco in Champions League alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve-d'Ascq. Entrambe le squadre arrivano alla sfida con diversi motivi di preoccupazione.

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Il Lille di Davide Ancelotti ha perso 1-0 in casa contro il Lione sabato, in Ligue 1. Il risultato ha interrotto una breve serie di partite senza sconfitte e la squadra è rimasta a secco nell'ultima uscita.

Il cammino europeo è stato complicato. Lo 0-0 contro il Bodo/Glimt nel corso di questo mese ha fatto poco per allontanare il Lille dalle zone basse della classifica della fase campionato.

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Il Bayern arriva nel nord della Francia nel pieno di un'emergenza infortuni. Harry Kane è stato operato per la rottura di un legamento della caviglia dopo essere stato costretto a uscire durante l'1-1 contro il Colonia e dovrebbe restare fuori per circa tre mesi.

Anche Michael Olise è uscito all'intervallo di quella partita per un problema al piede e dovrebbe saltare la trasferta. Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Diaz e Ismael Saibari figurano tra i giocatori già indisponibili, e Vincent Kompany ha detto di non volere che la sua squadra si faccia prendere dal panico.

Il Bayern ha comunque la qualità per creare problemi, come ha dimostrato battendo 2-0 l'Atletico Madrid nella fase campionato. Il Lille dovrà farsi trovare pronto fin dal fischio d'inizio.

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