Ligue 1, le richieste dei giocatori in quarantena: c'è chi voleva un gatto per posta

L'agenzia di servizi conciergerie svela alcune delle più particolari richieste fatte dai giocatori di Ligue 1: "C'è chi voleva un volo privato".

Il mondo del calcio ai tempi del Coronavirus sarà ricordato anche per questo: un clima surreale dettato da un'emergenza senza precedenti ha costretto tutti gli atleti del mondo ad allenarsi nelle proprie case, passando come tutti ore in completo isolamento.

Il direttore di un'importante agenzia di servizi conciergerie ha dunque svelato alcune delle più particolari richieste arrivate dai giocatori di ai microfoni del 'Parisien':

"C'è chi voleva un volo privato per uscire dal Paese, nonostante la chiusura delle frontiere".

Tra le tante cose il direttore dell'agenzia ha raccontato quella curiosa richiesta di un gatto, con la pretesa che fosse spedito via posta. Una richiesta ovviamente rifiutata dall'agenzia, che spesso viene sollecitata dai calciatori per trovare personale, per prenotare vacanze o per trovare particolari oggetti di lusso.

Inevitabile poi la forte richiesta di attrezzi adeguati per continuare ad allenarsi in casa: