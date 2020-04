Ligue 1, proposta per la ripartenza: in campo dal 17 giugno al 25 luglio

Anche in Francia il calcio cerca il modo di ripartire, c'è la proposta ufficiale di Ligue 1 e Ligue 2. La stagione 2020/21 inizierebbe il 22 agosto.

Il calcio non si arrende e dopo lo stop forzato causa Coronavirus cerca un modo per concludere la stagione 2019/20 senza intaccare quella successiva, che peraltro dovrà concludersi in tempo per lasciare spazio agli Europei.

In attesa di capire cosa succederà in c'è chi ha già formulato una proposta con tanto di date. e Ligue 2 infatti, all'unanimità, hanno votato per la ripresa dei campionati ed una delle ipotesi prevede di tornare tutti in campo il 17 giugno.

📰 "Communiqué de la LFP"



Compte tenu des nombreuses prises de parole sur le sujet de la reprise de @Ligue1Conforama et de @DominosLigue2, la @LFPfr tient à rappeler et préciser les faits ➡️ https://t.co/jGdK1Gt8uR pic.twitter.com/XixLyN4xWj — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) April 20, 2020

I campionati francesi si concluderebbero così entro il 25 luglio (spareggi esclusi), mentre meno di un mese dopo (22-23 agosto) inizierebbe la stagione 2020/21.

Il tutto in attesa di conoscere le decisioni del governo francese attese per fine mese e le eventuali modalità in cui sarà possibile disputare le partite. Ovviamente a porte chiuse.

Infine la LFP ha chiesto alla commissione medica ed alla federazione di sviluppare un protocollo sanitaria per la ripresa, come già peraltro fatto da , e .