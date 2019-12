Ligue 1, Monaco-PSG rinviata per maltempo: rischio inondazioni nel Principato

Il big match del 15^ turno di Ligue 1 fra Monaco e PSG è stato rinviato: condizioni meteorologiche avverse e rischio inondazioni nel Principato.

La sfida più attesa della quindicesima giornata di fra e è stata rimandata a causa delle condizioni metereologiche avverse e al rischio di inondazioni che hanno portato le autorità monegasche a dichiarare l'allarme rosso su tutta la regione del Principato di Monaco.

È stato atteso fino all'ultimo momento, sperando in un cambiamento delle condizioni climatiche, ma le piogge torrenziali non hanno dato tregua alla Costa Azzurra negli ultimi giorni ed il rinvio della partita è stato inevitabile. Nei prossimi giorni si saprà la data del recupero: gli impegni dei due club francesi nel mese di dicembre sono fitti e il match potrebbe giocarsi addirittura nel 2020.

Il PSG domina il campionato francese con 33 punti, mentre il Monaco naviga in acque molto più turbolenti e attualmente occupa la quattordicesima posizione in classifica con soli 18 punti. In settimana entrambe le squadre sono attese dal turno infrasettimanale della Ligue 1, dove i parigini ospitano il al 'Parco dei Principi', mentre i monegaschi giocheranno sul campo del .