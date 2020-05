Ligue 1, Mbappé capocannoniere: premiato 'grazie' ai meno rigori tirati

Il fuoriclasse del PSG ha segnato 18 goal, tanti quanti Ben Yedder... ma con tre rigori in meno. Criterio decisivo per vincere il premio.

La è terminata in anticipo a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito l'Europa. Quello francese è sato il primo top campionato ad emettere i verdetti. Il è stato incoronato campione, Kylian Mbappé capocannoniere.

Per il classe 1998 è il secondo titolo consecutivo, a soli 22 anni. Il settimo negli ultimi 8 anni e il quinto consecutivo per un giocatore del PSG (gli altri vincitori sono stati Ibrahimovic e Cavani).

I 18 goal sono stati sufficienti per battere anche Wissam Ben Yedder, che ha segnato lo stesso numero di reti, ma con tre rigori: è stato questo il criterio decisivo per assegnare il premio al classe 1998 e non all'ex e .

Mbappé invece di rigori non ne ha tirati e ha anche giocato meno partite del connazionale: 20 contro 26. A decidere, però, sono stati i rigori, secondo il regolamento della Ligue 1.

Anche lo scorso anno in Premier League si è verificato un ex-aequo, con Aubameyang, Mané e Salah a quota 22. Tutti e tre sono stati premiati a prescindere dai rigori.