Ligue 1, la prima del PSG di Pochettino è solo un pareggio: Kean segna ancora

L'esordio del tecnico argentino sul campo del Saint-Étienne è soltanto un 1-1, con il classe 2000 ex Juve che trova ancora la via del goal.

La prima di Mauricio Pochettino sulla panchina del non è brillante come sperava il tecnico argentino. Sul campo del Saint-Étienne i campioni di in carica, tra tantissime assenze, rimediano soltanto un 1-1 che non aiuta la classifica.

Con una lunga lista di assenze, capitanata da Neymar, l'ex allenatore del ha visto i suoi andare sotto per effetto del goal di Hamouma dopo un'incertezza di Gueye.

Lo svantaggio è durato soltanto tre minuti, tempo che il solito Moise Kean riuscisse ad arrivare al pareggio. Si tratta dell'ottavo goal stagionale in , il dodicesimo in tutte le competizioni. Assist di un altro italiano come Marco Verratti, un altro dei 'superstiti'.

Il pareggio, comunque, fa perdere al PSG nuovo terreno dalla vetta: la vittoria del lo porta a -3 dalla vetta, con 36 punti.

L'avvio di Pochettino, arrivato a fine 2020 al posto dell'esonerato Thomas Tuchel, inizia dunque in salita: la sua squadra sarà chiamata alla rimonta nelle prossime giornate. E tra 6 giorni affronterà il in finale di Coppa di Lega.

LIGUE 1, I RISULTATI DELLA 18ª GIORNATA

NANTES-RENNES 0-0

LORIENT-MONACO 2-5 [9' Disasi (M), 31' Teremas (L), 64' Golovin (M), 67' Gravillon (L), 68' Volland (M), 78' Diop (M), 89' Maripan (M)]

METZ-BORDEAUX 0-0

BREST-NIZZA 2-0 [23' Mounié, 28' Honorat]

STRASBURGO-NIMES 5-0 [36' Ajorque, 38' Diallo, 45+1' rig. Lala, 51' Ajorque, 90' Waris]

LILLE-ANGERS 1-2 [5' e 10' Thomas (A), 42' Yilmaz (L)]

LIONE-LENS 3-2 [39' Depay (LI), 46' aut. Fortes (LE), 52' rig. Depay (LI), 56' Sotoca (LE), 89' Doucouré (LE)]

MARSIGLIA-MONTPELLIER 3-1 [41' Radonjic (MA), 52' Mollet (MO), 80' Payet (MA), 84' Germain (MA)]

ST-ÉTIENNE-PSG 0-0 [19' Hamouma (S), 22' Kean (P)]

REIMS-DIJON 0-0