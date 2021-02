Ligue 1, addio all'anticipo del sabato alle 21: si giocherà alle 13

L'arrivo della nuova emittente ha deciso di cambiare orari per favorire un allargamento della Ligue 1 ad un pubblico più ampio.

PSG-Lione, Marsiglia-Monaco e tutti gli altri big match di Francia non si giocheranno più il sabato alle 21. Canal+, che ha acquisito i diritti del campionato transalpino in patria al posto di Mediapro, cambia infatti il palinsesto di Ligue 1 dal 26esimo turno.

Per favorire l'accesso alla Ligue 1 di quanti più tifosi possibili in giro per il mondo, infatti, l'anticipo delle 21 verrà dirottato alle 13, sempre di sabato. Una vera e propria rivoluzione, considerato quanto tale match notturno sia una tradizione in Francia.

Alla pari di Premier, Liga e Serie A, in Francia, alle 20 o alle 21, c'è sempre stato un anticipo notturno di sabato dall'avvento delle pay tv. La Ligue 1 si accoderà così alla Bundesliga, che ha le 18:30 come ultimo orario del sabato per i match in programma, e non sempre di cartello.

Enormi proteste sui social per la decisione dell'emittente, visto e considerando come in futuro, con il ritorno dei tifosi allo stadio, sarà difficile per tanti essere allo stadio in un orario così diverso rispetto al solito. Visto e considerando che al massimo in Ligue 1 si partiva alle 17 come primo matcg del sabato.

La tradizione del sabato notte calcistico continuerà ancora per qualche settimana, giusto il tempo di far abituare le squadre alle nuove disposizioni: nel weekend, infatti, si giocherà regolarmente l'importante match per il titolo tra Lione e Montpellier alle ore 21.

A differenza di Bundesliga, Premier e Liga che sembrano ormai chiuse, la Ligue, come la Serie A, nel 2020/2021 è quanto mai equilibrata: Lille primo con 54 punti, Lione secondo a 52 e dunque i favoritissimi del PSG attualmente solamente terzi, a 51.