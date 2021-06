Ligue 1 a 18 squadre: il nuovo format valido dalla stagione 2023-2024

La LFP ha approvato il passaggio da 20 a 18 squadre nella massima serie francese tra due stagioni. L'ultima volta fu nel torneo 2001-2002.

L'aria di grande cambiamento che nelle ultime settimane aleggiava sulla Ligue 1 oggi trova riscontri ufficiali: il massimo campionato francese tornerà al format da 18 squadre a partire dalla stagione 2023-2024.

La LFP ha approvato il cambiamento dopo le votazioni della giornata di oggi sfociate nella decisione di ridurre il numero dei club che andranno a battagliare sul palcoscenico del torneo più importante di Francia. I prossimi due campionati, il 2021-22 e il 2022-23, saranno di fatto gli ultimi con il format attuale, poi il via alla riforma.

Tutto invariato, invece, per quanto riguarda la Ligue 2. Il secondo livello del calcio transalpino continuerà ad essere composto dalle attuali 20 formazioni che lottano per salire in Ligue 1.

E sempre a proposito di Ligue 1, l'ultimo campionato a 18 squadre disputatosi su suolo francese risale alla stagione 2001-2002, quando il Lione di Jacques Santini inaugurò la striscia di 7 titoli consecutivi.

Il PSG di Ronaldinho chiuse al quarto posto, quando ancora era lontano parente dell'attuale corazzata presieduta da Nasser Al-Khelaifi. E il Lille campione in carica? Si piazzò quinto, proprio alle spalle del Parìs, distaccato di dieci punti dalla capolista Lione.