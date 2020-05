Il ritorno della Liga: gare trasmesse con suoni ambientali preregistrati

La Liga si appresta a ripartire. Le gare si giocheranno a porte chiuse, ma saranno trasmesse con suoni preregistrati: “Per un’iterazione più emotiva".

Quello che stiamo seguendo in queste settimane è un calcio molto diverso da quello al quale eravamo abituati. La ha dimostrato che tornare in campo è possibile, ma tutte le partite si stanno ovviamente giocando a porte chiuse e quindi chi le segue da casa sta, per forza di cose, rinunciando a tutti quei suoni e quei rumori che sono tipici di uno stadio.

Tra i grandi campionati europei, il prossimo a ripartire, salvo cambiamenti che un periodo come quello che stiamo vivendo può ovviamente imporre, è la . Il via libera è già stato dato e si attende solo il primo calcio d’inizio e ad attendere gli appassionati spagnoli ci sarà un’esperienza certamente differente, ma forse più simile a quella di sempre.

Il presidente di Mediapro, Jaume Roures, parlando a RNE ha anticipato che tutte le partite saranno trasmesse con un suono ambientale registrato. Si sentiranno quindi tutti quei rumori che sono propri di una partita e non le voci dei protagonisti in campo.

“Cercheremo di colmare una lacuna che è quasi impossibile da colmare, ovvero quel supporto vitale che dà il tifoso. Quello che faremo è recuperare i suoi ambientali di ogni stadio, tutti quelli che abbiamo registrato nel corso degli anni e riprodurlo. Riteniamo che la cosa possa aiutare ad avere una percezione più ravvicinata del calcio, anche se sappiamo che non sarà esattamente la stessa cosa. In questo modo contribuiremo ad avere un’interazione più emotiva”.

Quelle che andranno in onda in Tv, saranno quindi partite dove si percepiranno sensazioni diverse rispetto a quelle proposte oggi dalle sfide di Bundesliga.

Roures ha anche svelato che le telecamere saranno più vicine al campo da gioca e, parlando a Radio Nacional, ha anche spiegato come stia facendo in modo di poter consentire a coloro che vivono nelle residenze per anziani di poter vedere le partite in chiaro.