‘La Liga Maravilla’: su DAZN è Real Madrid-Barcellona, la magia del Clasico

DAZN proporrà questa settimana, con La Liga Maravilla, Real Madrid-Barcellona del 25 ottobre 2014 e Barcellona-Real Madrid del 29 ottobre 2010.

E’ la sfida che mette di fronte due club leggendari, due tra le squadre più titolate di ogni tempo che da sempre sono divise da una rivalità che va oltre il semplice calcio: in una parola è il Clasico.

Quelli tra e non saranno mai confronti come gli altri e non è un caso che le partite che vedono protagoniste Blancos e Blaugrana, attirino ogni volta l’interesse di tutti gli appassionati del mondo. Giocare un Clasico nell’incredibile cornice del Santiago Bernabeu o del Camp Nou, è il sogno di ogni giocatore, la realtà però dice che le sfide tra Real e Barça sono cose per poche eletti.

Le partite che vedono protagoniste quelle che sono le due superpotenze del calcio spagnolo, nel corso dei decenni hanno rappresentato vere e proprie parate di stelle, appuntamenti per alcuni tra i più grandi campioni del pianeta.

DAZN proporrà questo fine settimana, nell’ambito di ‘La Maravilla ’, ovvero la serie di contenuti che raccontano alcune delle sfide più significative della storia del massimo campionato spagnolo, proprio due confronti tra Real Madrid e Barcellona.

Sabato 2 maggio sarà il turno del Clasico che si giocò il 25 ottobre 2014, mentre domenica 3 maggio verrà proposto quello del 29 novembre 2010.

La prima delle due super sfide vide imporsi il Real Madrid per 3-1 al Bernabeu. Era una gara valida per il 9° turno della Liga e fu anche una serata delle ‘prime volte’. Per la prima volta in quel campionato infatti, il Barça perse una partita, per la prima volta nel corso del torneo subì dei goal, per la prima volta scese in campo con la maglia blaugrana quel Luis Suarez che era reduce dalla lunga squalifica comminatagli nel corso dei mondiali brasiliani per il famoso morso a Giorgio Chiellini in - , e fu anche la prima volta che Carlo Ancelotti, che allora sedeva sulla panchina dei Blancos, riuscì a vincere un Clasico di Liga.

Quel giorno, a Neymar bastarono meno di 200” per portare in vantaggio la squadra di Luis Enrique, ma da lì in poi fu un assolo del Real. Prima Cristiano Ronaldo su rigore, poi Pepe e Benzema, trovarono infatti i goal che valsero il 3-1 in rimonta.

Il secondo Clasico proposto invece, coincide con uno dei più grandi trionfi della storia del Barcellona. Si era nel 13° turno della Liga ed il Real di Mourinho arrivò a quel confronto da imbattuto. In palio c’erano punti importanti per la vetta e sotto la pioggia del Camp Nou non ci fu partita. Xavi all’8’ e Pedro al 10’, misero subito la partita sui binari giusti per i Blaugrana, mentre nella ripresa una doppietta di Villa ed un goal in pieno recupero di Jeffren, servirono per completare una storica ‘manita’.

Grazie a quello che venne esaltato come il successo degli ‘Uomini della Cantera’ il Barça di Guardiola scavalcò proprio i Blancos portandosi in cima alla classifica.

Il programma del weekend su DAZN:

SABATO 2 MAGGIO - ore 16 Real Madrid-Barcellona 3-1 (del 25 ottobre 2014)

DOMENICA 3 MAGGIO - ore 18 Barcellona-Real Madrid 5-0 (del 29 novembre 2010)