Liga, FA Cup e tanto altro: su DAZN una partita al giorno fino al 10 gennaio

La Serie A è in pausa fino al 19 gennaio, ma niente paura: la Liga, la FA Cup e tanto altro terranno compagnia a tutti gli appassionati di calcio.

La Serie A e la Serie B sono andate in vacanza, dopo il forcing di fine dicembre, ma gli appassionati di calcio non dovranno temere una lunga astinenza. Ad esempio ci saranno tantissime partite di Liga in questo inizio di 2019, ma non solo.

Su DAZN una partita al giorno fino al 10 gennaio: attiva ora il mese gratuito

La squadra protagonista sarà sicuramente il Real Madrid che, avendo disputato il Mondiale per Club, ha una partita da recuperare in Liga. Su DAZN si comincerà il 3 gennaio alle 21, con le Merengues che affronteranno il Villareal, chiudendo così la 17esima giornata di campionato. Mentre il 6 gennaio alle

18.30 i Blancos scenderanno in campo contro la Real Sociedad.

Sempre durante l’epifania, altre due attesi match della 18esima giornata di Liga: alle 16:15 la sfida tra Siviglia e Atletico Madrid; alle 20:45 quella tra il Getafe e il Barcellona. Sfide di cartello e grandi campioni impegnati, da Leo Messi in giù.

DAZN trasmetterà anche le migliori partite della Copa del Rey, giunta all’andata degli ottavi di finale. In campo le prime quattro della Liga, con il Real Madrid impegnato in casa col Leganés (mercoledì ore 21:30) e il Barcellona che farà visita al Levante (giovedì ore 21:30).

In Inghilterra, con la Premier League in stand-by, spazio al terzo turno di FA Cup, dove entrano in gioco tutte le big. Si giocherà nello spazo di quattro giorni: da venerdì a lunedì. Ma l'Inghilterra ha la doppia coppia e DAZN trasmetterà anche la Carabao Cup, la Coppa di Lega, con le semifinali in programma tra martedì e mercoledì.

In Francia, la Coupe de la Ligue arriva ai quarti di finale e DAZN trasmetterà tutti i match. Il PSG, dominatore del campionato e grande favorito anche per questo trofeo, affronta il Guingamp (mercoledì ore 21:05), fanalino di coda della Ligue 1, anch’essa prossima al via, con due match che aprono la 18esima giornata: Amiens SC - Angers SCO e Nantes – Montpellier (martedì ore 19:00). Insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Infine, in Italia per la Serie D, si riparte il 6 gennaio alle 14.30 con la prima gara del girone di ritorno che vede il Bari capolista sfidare in casa il Messina, terzultimo in classifica nel Girone I.