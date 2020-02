La Liga si ferma per il derby di Madrid: Real e Atletico a confronto

Real Madrid e Atletico Madrid si incontrano per la terza volta in stagione: 'Colchoneros' a caccia di un successo per avvicinarsi ai rivali.

In palio c'è il comando cittadino, unica consolazione per gli uomini di Simeone che al momento non possono sognare in grande: tra Real Madrid e ci sono dieci punti e un trofeo, la Supercoppa di conquistata dai 'Blancos' proprio a danno dei 'Colchoneros'.

Real primo da solo in dopo ventuno giornate e una sola sconfitta, risalente ormai al 19 ottobre sul campo del Maiorca: non si può dire lo stesso per i rivali che non vincono da due partite, fermati sul pari al 'Wanda Metropolitano' dal modesto nell'ultimo turno.

Morali opposti per il terzo confronto stagionale dopo i primi due, terminati entrambi sul risultato di 0-0: la speranza, ovviamente, è che stavolta possano esserci goal e spettacolo come un derby del genere impone.

Zidane senza Hazard, Rodrygo e Bale: il terminale offensivo di riferimento sarà Benzema, supportato da Modric e Isco sulla trequarti. Federico Valverde è ormai uno dei titolari a centrocampo, capitan Ramos a guidare il reparto arretrato davanti alla porta di Courtois, il portiere meno battuto del campionato (ha subìto un goal in meno rispetto al collega Oblak).

Nemmeno Simeone può esultare: ko sia Diego Costa che Joao Felix, in avanti toccherà a Morata e Vitolo cercare di non far rimpiangere i due assenti. Indisponibili anche Gimenez al centro della difesa e Arias sulla fascia.

Queste le probabili formazioni di -Atletico Madrid:

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Modric, Isco; Benzema.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Renan Lodi; A. Correa, Héctor Herrera, Thomas, Saúl; Morata, Vitolo.