Liga ancora ferma, Courtois: "Sarebbe ingiusto proclamare il Barcellona campione"

Il portiere del Real Madrid, Courtois, spiega: “Mi piacerebbe finire la stagione, abbiamo solo due punti in meno rispetto al Barcellona”.

Quella che sta vivendo il calcio italiano è una situazione senza precedenti. Il COVID-19 ha costretto a scenari che fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe nemmeno potuto immaginare ed ora sono in molti a chiedersi se e come il calcio potrà ripartire.

In alcuni Paesi d’Europa si è già deciso di chiudere in anticipo i campionati, ma sono diversi quelli che potrebbero ancora riprendere, compresa la . Il torneo iberico potrebbe ancora regalare un finale mozzafiato, visto che il , dopo 27 partite giocate, ha soli due punti di vantaggio sul , e c’è chi, come Thibaut Courtois, spera che presto si possa tornare in campo.

Il portiere del Real, attraverso il suo canale YouTube, ha spiegato perché sarebbe deludente non riuscire a portare il campionato a termine.

“Mi piacerebbe riuscire a finire la stagione. Abbiamo solo due punti in meno del Barcellona, quindi possiamo ancora laurearci campioni. In sono retrocesse due squadre che avevano la possibilità di salvarsi ancora e non credo che la cosa piacerà loro. In non ci sarà una squadra vincitrice, non ci saranno promosse e retrocesse, è un peccato per chi poteva salire”.

In caso di stop definitivo, Courtois spera che il titolo di campione di non venga assegnato al Barcellona.