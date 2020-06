Liga, la corsa per il titolo di capocannoniere: Benzema insegue Messi

Riparte la Liga e il duello tra Barcellona e Real Madrid si rinnova anche nella corsa al titolo di capocannoniere con Messi e Benzema.

La torna in campo dopo la lunga pausa dettata dall'emergenza sanitaria: sarà ancora contro , un testa a testa destinato a dare spettacolo per l'ennesima volta fino al termine del campionato, un duello che si rinnova anche nella corsa al titolo di capocannoniere, dove Lionel Messi e Karim Benzema sono attualmente i principali protagonisti.

In cima alla graduatoria che assegna il titolo di 'Pichichi' c'è ancora lui: sua maestà Lionel Messi. Non la migliore stagione per la 'Pulce', abituato a ben altre medie realizzative ma rallentato da qualche infortunio di troppo. Non abbastanza però per togliere il primato al fuoriclasse argentino, ancora saldamente al comando con 19 reti in 22 partite.

Una media super per tutti i 'comuni mortali', il numero 10 blaugrana non avrà l'ossessione di lottare con Ronaldo, ma dovrà comunque guardarsi le spalle da un altro bomber Blancos: 14 centri per Karim Benzema, che sembra l'unico in gradi di poterlo infastidire fino in fondo.

Altre squadre

Più distante il compagno di squadra Luis Suarez, attualmente fermo a quota undici al terzo posto insieme a Perez dell' , Moreno del e Roger del . Stagione sorprendente anche per l'ex Lucas Ocampos, rinato con la maglia del e attualmente a quota 10 reti.

La sensazione è che, salvo infortuni, il discorso Pichichi sarà ridotto ai primi due della classe. E pensare che si tratta di una delle peggiori stagioni per la Pulce dal punto di vista realizzativo: soltanto nel 2014 infatti il classe '87 ha segnato meno per quanto riguarda la scorsa decade.

Cresce invece il numero degli assist per lo stesso Messi, che si è messo al servizio dei compagni ben 12 volte, a conferma di quanto riesce ad essere decisivo nell'economia del match e della manovra di squadra anche quando non va personalmente in goal.

Equilibrato il conto dei rigori battuti da Messi e Benzema: tre a testa per i due principali realizzatori di Barcellona e Real Madrid. Il numero 10 del club catalano punta al settimo 'Pichichi' in carriera, il quarto consecutivo, dopo aver vinto la classifica marcatori nelle stagioni 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18 e 2018/19.

A Benzema l'arduo compito di spezzare l'egemonia e riportare a Madrid un trofeo che manca dalle stagioni 2013/14 e 2014/15, firmate entrambe da Cristiano Ronaldo. L'unico capace di interrompere il dualismo tra Messi e CR7 nell'ultima decade è stato Luis Suarez, che con 40 reti ha trionfato nella stagione 2015/16.