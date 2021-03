L'IFAB cambia la regola sul fallo di mano: si torna al passato

Troppi falli di mano, troppi rigori concessi per falli di mano e tanti goal annullati perché scaturiti da un tocco di mano. L'IFAB (International Football Association Board), nell'annuale Assemblea Generale, ha deciso di tornare al passato e di chiarire i punti cardini del fallo di mano nel calcio.

135th Annual General Meeting: The IFAB clarifies handball Law and confirms decision on concussion substitute trials



➡️ https://t.co/EAy8NrzU5M pic.twitter.com/3INdreC2is