Come vedere Liechtenstein-Azerbaigian con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League D - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Rheinpark Stadion

Il Liechtenstein ospita l’Azerbaigian al Rheinpark Stadion di Vaduz in una sfida di UEFA Nations League D che pesa sulla classifica del girone. La squadra di Konrad Funfstuck ha bisogno di un risultato per tenere vive le proprie speranze nel torneo, mentre l’Azerbaigian di Aykhan Abbasov arriva da capolista del girone e in un buon momento.

Il Liechtenstein attraversa un periodo difficile ed è terzo nel Gruppo 2. La sua ultima partita di Nations League, disputata all’inizio del mese contro l’Azerbaigian, si è chiusa sullo 0-0: un punto che ha fatto poco per allentare la pressione sui padroni di casa.

L’Azerbaigian, al contrario, ha messo insieme una solida serie di risultati. La vittoria per 1-0 contro la Lituania nell’ultima partita lo ha portato in testa al girone e confermato come la squadra da battere in questo mini-torneo.

La precedente sfida tra le due squadre, giocata il 1° ottobre, è terminata senza reti. Il Liechtenstein spera che stavolta il fattore campo faccia la differenza, anche se l’Azerbaigian ha dimostrato di essere difficile da scardinare.

Per Funfstuck, la sfida è trovare un’efficacia offensiva finora ampiamente mancata. Il Liechtenstein non ha segnato in quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni: una serie che dovrà interrompere se vuole ottenere qualcosa da questa gara.

L’Azerbaigian arriva fiducioso e con un obiettivo chiaro: vincere e consolidare il primo posto. La squadra di Abbasov è stata efficace, seppur non spettacolare, riuscendo a ottenere risultati nei momenti più importanti.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su dove vedere Liechtenstein-Azerbaigian, compresi l’orario d’inizio, il canale TV e le opzioni per la diretta streaming.

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