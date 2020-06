L'idea di Crouch: una sua sagoma a grandezza naturale contro i ladri

Sembra che quanto fatto dall'ex attaccante inglese già funzioni: "Da lontano mi sono girato e ho pensato 'Ma chi c’è in camera mia?".

Peter Crouch non è mai stato banale fuori dal campo. Lo ha dimostrato durante gli anni della sua carriera (una buona carriera da attaccante) e lo sta facendo anche dopo l'addio al calcio. La novità? La sua idea contro i ladri in stile 'Mamma ho riperso l'aereo'.

Nel cult degli anni '90 che ha cresciuto milioni di giovani, il protagonista Kevin McCallister posizionava una bambola nella doccia, con audio a seguito, per ingannare i visitatori non desiderati e spingerli lontano dalla stanza dell'albergo in cui si era ritrovato da solo.

Per difendere la sua villa da 25 milioni di euro, Crouch ha così deciso di prendere spunto dal film posizionando una sua sagoma di cartone a grandezza naturale ben visibile. E considerando che l'ex attaccante inglese può contare su due metri di altezza, il risultato finale non è da sottovalutare.

Durante Save Our Summer, il programma di Crouch sulla BBC, ha svelato di aver portato il cartonato a casa sua utilizzato proprio in :

"L'ho messo nella stanza da letto al piano di sopra. Poi mi sono fatto una passeggiata in giardino, da lontano mi sono girato e ho pensato 'Ma chi c’è in camera mia? Che succede?'. Quindi l’ho lasciato lì per ragioni di sicurezza. Se qualcuno entra è perfetto come antifurto".

Crouch ha subito diversi furti nel corso degli anni ed ora spera che la nuova tattica possa funzionare. Come nei film degli anni '90.