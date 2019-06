Lichtsteiner lascia l'Arsenal: "Ho amato questo club, è stata una grande sfida"

Stephan Lichtsteiner ha annunciato su Instagram l'addio all'Arsenal dopo soltanto un anno: "Ho amato questo club, è stata una grande sfida".

A cinque giorni dalla bruciante sconfitta in finale di contro il , Stephan Lichtsteiner ha annunciato il proprio addio all' dopo soltanto un anno trascorso a Londra.

Lo svizzero con un post sul proprio profilo Instagram ha ringraziato il club e salutato i Gunners. Era arrivato l'estate scorsa a parametro zero dalla , firmando un contratto di un anno.

Non ci sarà dunque un rinnovo, come lo stesso Lichtsteiner ha lasciato intendere con le sue parole, ancora con l'amaro in bocca per il 4-1 subito a Baku.

"Era il nostro obiettivo riportare l'Arsenal al massimo livello internazionale e a vincere trofei. Entrambe le cose appartengono a questo club. Auguro ai miei compagni, al mio allenatore, al suo staff, a tutti gli impiegati e a tutti i tifosi dell'Arsenal soltanto il meglio. Spero che la squadra possa completare la nostra missione la prossima stagione. Ho amato far parte di questo club, è stata una grande sfida e una grande esperienza, sfortunatamente senza un finale felice. Grazie mille a tutti per il vostro supporto incondizionato, è stato molto apprezzato."

Il terzino destro classe 1984 non è stato centrale nel progetto Emery: ha collezionato soltanto 23 presenze e un goal, in League Cup, e spesso gli è stato preferito anche il giovane Maitland-Niles, anche dopo l'infortunio di Bellerin, titolare nel ruolo.