Lichtsteiner nel CdA dell'HC Lugano: riparte dall'hockey

Ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2020 dopo una carriera lunghissima e ricchissima di successi e adesso si appresta a vivere una nuova avventura nel mondo dello sport, ma lontano dal mondo del calcio.

Stephan Lichtsteiner entrerà nel Consiglio d’Amministrazione dell’HC Lugano, compagine di hockey su ghiaccio che milita nella massima divisione del campionato elvetico.

I am honoured to be part of this great club. Forza Lugano! #VickyMantegazza @OfficialHCL #ForzaLugano pic.twitter.com/4eNQqKT7Xk

A confermarlo è stata la stessa società attraverso il proprio sito ufficiale.

“L’Hockey Club Lugano è orgoglioso di dare il benvenuto nella famiglia bianconera a Stephan Lichtsteiner che, in occasione della prossima assemblea degli azionisti, sarà proposto quale nuovo membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Hockey Club Lugano SA.

Apprezzato a livello nazionale e internazionale per le sue qualità di calciatore ma anche per la sua personalità e il suo carattere, Lichtsteiner saprà certamente essere un eccellente ambasciatore del brand HCL in tutta la Svizzera per tifosi, sponsor e autorità. Con valori come la disciplina, la costanza e lo spirito di sacrificio per arrivare al successo Stephan potrà inoltre rappresentare un modello per i giovani del club.

In un mondo in cui sport e scienza sono sempre più strettamente legati, Stephan potrà inoltre fornire all’organizzazione bianconera preziosi impulsi nello sviluppo dell’area medica, forte di quanto vissuto in prima persona nel suo percorso professionale”.