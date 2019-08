Lichtsteiner all'Augsburg è ufficiale: l'ex Juventus riparte dalla Bundesliga

L'ex Juve Stephan Lichtsteiner riparte dalla Bundesliga, era svincolato ed è stato ufficialmente ingaggiato dall'Augsburg: "La sfida che volevo" .

Nuova avventura in un nuovo campionato per Stephan Lichtsteiner: l'ex terzino destro di e era svincolato ed è stato ingaggiato dall', club tedesco che milita in .

Dopo la Super League svizzera, la , la e la Premier League, campionato in cui ha giocato nella scorsa stagione con la maglia dell' , Lichtsteiner a 35 anni giocherà dunque anche nel massimo campionato tedesco.

Nel 2018/2019 con i Gunners ha collezionato complessivamente 23 presenze e 1 goal. In ha totalizzato 117 presenze e 3 goal con la Lazio e 258 presenze con 15 reti con la Juventus, vincendo una e una in biancoceleste, 7 Scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane in bianconero.