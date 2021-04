L'Ibis provoca: "Abbiamo le stesse Champions di PSG e City messi assieme"

"Peggior club di sempre", l'Ibis twitta un fantasioso paragone con PSG e Manchester City. Il numero di Champions League vinte? Zero...

Sono unanimemente conosciuti come "la peggior squadra del mondo". Un'istituzione, in Brasile ma non solo. Col leggendario Mauro Shampoo in attacco e una sfilza di sconfitte lunga così. Una nomea, peraltro ampiamente confortata dai fatti, che l'Ibis ha sempre accettato ben volentieri, in un mix di rassegnazione (poca) e ironia (parecchia).

Quasi inutile anche solo precisarlo: l'Ibis, piccola squadra dello Stato del Pernambuco, nella propria storia non ha mai vinto trofei. Zero, né statali né nazionali. Eppure sembra quasi andarne fiero, in quella sorta di orgoglio al contrario che ne caratterizza l'attività social e che, ogni tanto, porta il profilo ufficiale (sì, ufficiale) del club a lanciarsi in qualche provocazione senza troppo senso.

Per dire: questa sera si sfidano Paris Saint-Germain e Manchester City. Due potenze del calcio moderno. Che, però, non hanno mai conquistato la Champions League. Proprio come l'Ibis...

"Lo sapevate? Abbiamo le stesse Champions League del PSG e del Manchester City messi assieme", ha scritto l'Ibis su Twitter.

Você sabia? Temos a mesma quantidade de títulos na Champions League que o PSG e o Manchester City juntos. 😎 pic.twitter.com/Cx1tB9wcVQ — Íbis Sport Club (@ibismania) April 28, 2021

Non è che un'innocente provocazione, naturalmente. E arriva da un club che, come detto, ha deliberatamente deciso di prendere con filosofia i propri insuccessi dentro il terreno di gioco, trasformandoli in un'arma per trattare il calcio con meno tensione e maggiore leggerezza.

Il tweet dell'Ibis, che tecnicamente non fa una grinza, arriva peraltro nel momento giusto. Perché tra meno di una settimana una tra PSG e Manchester City approderà in finale di Champions League. E a Istanbul, a fine mese, il paragone delle zero coppe potrebbe non reggere più.