Leyton Orient come Black Mirror Bandersnatch: acquisto con il bivio

Per presentare il suo nuovo numero dieci, il Leyton Orient ha utilizzato lo stile del nuovo film interattivo Netflix.

Di certo non una rivoluzione, ma sicuramente un prodotto che sta facendo parlare di sè, sopratutto per essere di marca Netflix. Black Mirror: Bandersnatch, è il nuovo capitolo della saga distopica. Un film interattivo, che ha ispirato anche il mondo del calcio: chiedere al Leyton Orient e a Jordan Maguire-Drew.

Maguire-Drew, 21enne esterno d'attacco, è stato ingaggiato dal Brighton Under 23, con tanto di presentanzione social presa per l'appunto da Black Mirror. In Inghilterra non si parla d'altro che dell'annuncio del Leyton Orient, non realmente interattivo, ma comunque in quello stile.

In Bandersnatch, infatti, la trama prende una particolare direzione a seconda della scelta operata dall'utente. Chi sia ad essere guidato realmente non è chiaro, se il protagonista del film o il telespettatore stesso. Ma intanto il Leyton Orient ha avuto ciò che si aspettava: un eco enorme.

Oltre ai bivi secondari presenti anche nel nuovo Black Mirror (film in cui il protagonista è lo sviluppatore di un videogioco, per l'appunto Bandersnatch) il Leyton Orient ha puntato su quelli che veramente hanno interessato i suoi tifosi: "Accetta la chiamata del Leyton" o "Non accettare"; "Firma per il Leyton" o "Non firmare".

Ovviamente nel video del Leyton non c'è posto per il rifiuto di Maguire-Drew, diventato così il nuovo numero dieci del piccolo club inglese. Una scelta che ha operato solamente il ragazzo classe '97, senza l'aiuto di utenti in stile Black Mirror o Truman Show. Probabilmente...